Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7798
  • 6,4214
  • 279.308
  • 100216
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Rusya'dan Türkiye'ye Su-35 mesajı: 11'i teslim için hazır

Rusya'dan Türkiye'ye Su-35 mesajı: 11'i teslim için hazır

Rusya'dan Türkiye'ye Su-35 mesajı: 11'i teslim için hazır

Endonezya tarafından sipariş edilen, ancak ABD'nin CAATSA yaptırımları çekincesiyle teslim alınamayan Rus Su-35 savaş uçakları hangarda bekliyor. Amerika'dan F-35 tedariğinde yaşanan sorunlar nedeniyle Türkiye açısından alternatif olarak görülen Su-35'lerden 11'i teslim için hazır.

Moskova'nın silah satışını dikkatle izleyen Washington, Endonezya’nın yeni nesil savaş uçağı Sukhoi Su-35 alımından vazgeçilmesi için baskı uyguluyor.

Gündeme gelen CAATSA yaptırımlarıya birlikte ABD, F-16 satışını gündeme getiriyor.

Endonezya Hava Kuvvetleri resmi temsilcisi Novyan Samiega, olası ABD yaptırımlarından dolayı Rus yapımı Su-35 avcı uçaklarının tedarikiyle ilgili sözleşmenin iptal edilebileceğini belirtti.

Endonezya için üretlilen, ancak teslim edilemeyen 36 adet Su-35 bir süredir hangarda bekletiliyor. Söz konusu uçaklardan 11'i uçuşa ve göreve hazır nitelikte.

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Rusya ile Türkiye’nin olası bir Su-35 uçağı sevkiyatına ilişkin istişarelerde bulunduğunu, Türk tarafının konuyu incelediğini ifade etti.

Rusya’nın eylül ayında İstanbul’da gerçekleşen Teknofest’te Türk uzmanlara Su-35’i gösterdiğini hatırlatan Şugayev, "Şimdilik daha ileri bir aşamadan söz edemem" açıklamasını yaptı.

(Yeni Şafak)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Serenay'ın yalnızlığı başına dert oldu!
'Demet Akalın bana hediye almasın'
Bedelli askerlik dönüşü yaptığı açıklama tepki çekmişti! Açıklık getirdi
Survivor Fatmagül Fakı evlendi
Hande Erçel'in son paylaşımı yürekleri burktu
<p>Dünyada her yıl 18 milyon, Türkiye’de yaklaşık 200 bin kişi kansere yakalanıyor. Kanser, tüm düny

Kanser Neden Bu Kadar Arttı? Onkoloji Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar Cevapladı...

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Çanta sayesinde kim olduğu ortaya çıktı! O vicdansız anne bulundu

Tel Abyad'da yaralar hızla sarılıyor