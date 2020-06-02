02 Haziran 2020 Salı 03:43 | Son Güncelleme:
Şam’daki askerî kaynaklar Rus Savunma Bakanlığı’nın, yeni modifiye edilmiş bir grup MiG-29 jeti vererek Suriye Hava Kuvvetleri’nin güçlendirme kararı aldığını açıkladı. Karar çerçevesinde jetlerin tesliminin geçtiğimiz hafta içinde gerçekleştirildiği belirtildi.
Rusya'dan Suriye'ye MiG-29 sevkiyatı
Rusya'nın Suriye'ye yeni gelişmiş MiG-29 jetleri gönderdiği, ancak sevkiyatın Libya'da süregiden iç savaşla bir ilgisi olmadığı, Mart ayındaki çatışmaların ardından Suriye Hava Kuvvetleri'nin güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi.
Şam’daki askerî kaynaklar Rus Savunma Bakanlığı’nın, yeni modifiye edilmiş bir grup MiG-29 jeti vererek Suriye Hava Kuvvetleri’nin güçlendirme kararı aldığını açıkladı. Karar çerçevesinde jetlerin tesliminin geçtiğimiz hafta içinde gerçekleştirildiği belirtildi.