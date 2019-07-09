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  3. Teslimat öncesi Rusya'dan son dakika S-400 açıklaması

Teslimat öncesi Rusya'dan son dakika S-400 açıklaması

Teslimat öncesi Rusya'dan son dakika S-400 açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya yapımı 'S-400 hava savunma sistemi parçalarının Türkiye'ye teslim edildiğinin ne zaman görüleceği' soruları karşısında, "Teslimat süreci, mevcut anlaşmanın gerektirdiği şekilde vaktinde gerçekleştiriliyor" açıklamasını yaptı.

Rusya yapımı S-400 bataryalarının ilk kısmının Türkiye'ye bu ay içerisinde teslim edileceğinin bilinmesine karşın söz konusu sistemin teslimat günü belirsizliğini koruyor.

Kremlin Sözcüsü Peskov da, teslimatının bugün içerisinde gerçekleştirilebileceği iddiasını içeren Habertürk haberinin doğru olup olmadığı sorulunca net bir bilgi vermedi. Peskov soruya bir gecikmenin söz konusu olmadığını ima ederek, "Teslimat süreci, mevcut anlaşmanın gerektirdiği şekilde vaktinde gerçekleştiriliyor" yanıtını verdi.

Peskov, teslimat sürecine geçilip geçilmediği şeklindeki ikinci soru karşısındaysa, "teslimat süreci bir bütün olarak ele alınırsa, o halde teslimatın gerçekleştirilme aşamasında olduğunu söylemenin mümkün olduğunu" kaydetti.

İHA

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