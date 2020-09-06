Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4343
  • 8,8127
  • 462.322
  • 1086.32
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Rusya'dan NATO'ya tepki: Soğuk Savaş dönemindeki gibi çatışmak istiyor
06 Eylül 2020 Pazar 15:02 | Son Güncelleme:

Rusya'dan NATO'ya tepki: Soğuk Savaş dönemindeki gibi çatışmak istiyor

Rusya'dan NATO'ya tepki: Soğuk Savaş dönemindeki gibi çatışmak istiyor
İHA

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Karadeniz ve Baltık'taki NATO hareketliliğine tepki göstererek, "NATO, Soğuk Savaş sırasında olduğu gibi yeniden çatışmaya dönmek istiyor." ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Karadeniz ve Baltık'taki NATO hareketliliğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bölgede Rusya'ya karşı tehditlerin bulunduğunu söyleyen Şoygu, NATO'nun Soğuk Savaş sırasında olduğu gibi yeniden çatışmaya dönmek istediğini söyledi.

Moskova'da ‘Army-2020’ şampiyonu ödül töreninde önemli mesajlar veren Şoygu, şu ifadeleri kullandı:

“Doğu Avrupa’da konuşlanan NATO birliklerinin sayısı 10 bini aştı. Yakın zamanda NATO tarafından Polonya’ya ABD’ye ait ek kuvvetlerin gönderilmesi planlanıyor” dedi. Hedefine batılı medya kuruluşlarını da alan Şoygu, NATO’nun basın aracılığıyla Rusya aleyhinde söylemlerde bulunduğunu ve algı yaptığını savunarak, “Bu kuruluşlar tarafından bölgede Rusya bir tehdit olarak gösteriliyor. Bu anlamda batı medyasında büyük bir Rusya karşıtı propaganda başlatıldı”

Türkiye ve Libya arasında iş birliği protokolü imzalandı: Tehditlere karşı birlikte mücadele ediyoruz
MSB az önce duyurdu: 91 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Fener'in yeni transferi imza için Muriqi'nin gitmesini bekliyor
Rusya'dan NATO'ya tepki: Soğuk Savaş dönemindeki gibi çatışmak istiyor
Arjantin'de online eğitim veren profesör canlı yayında hayatını kaybetti
Hem alkollü hem koronalı çıktı… Aksaray'da pes dedirten olay

Hem alkollü hem koronalı çıktı… Aksaray'da pes dedirten olay

Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Ankara-Niğde Otoyolu vatandaşlardan tam not aldı

Ankara-Niğde Otoyolu vatandaşlardan tam not aldı

Duvarı kırıp kuyumcuyu soydular

Duvarı kırıp kuyumcuyu soydular