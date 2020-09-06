Rusya'dan NATO'ya tepki: Soğuk Savaş dönemindeki gibi çatışmak istiyor

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Karadeniz ve Baltık'taki NATO hareketliliğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bölgede Rusya'ya karşı tehditlerin bulunduğunu söyleyen Şoygu, NATO'nun Soğuk Savaş sırasında olduğu gibi yeniden çatışmaya dönmek istediğini söyledi.

Moskova'da ‘Army-2020’ şampiyonu ödül töreninde önemli mesajlar veren Şoygu, şu ifadeleri kullandı:

“Doğu Avrupa’da konuşlanan NATO birliklerinin sayısı 10 bini aştı. Yakın zamanda NATO tarafından Polonya’ya ABD’ye ait ek kuvvetlerin gönderilmesi planlanıyor” dedi. Hedefine batılı medya kuruluşlarını da alan Şoygu, NATO’nun basın aracılığıyla Rusya aleyhinde söylemlerde bulunduğunu ve algı yaptığını savunarak, “Bu kuruluşlar tarafından bölgede Rusya bir tehdit olarak gösteriliyor. Bu anlamda batı medyasında büyük bir Rusya karşıtı propaganda başlatıldı”