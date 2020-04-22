Rusya'dan kritik NATO görüşmesi!

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Gerasimov ile Wolters telefonda, karşılıklı çıkarların bulunduğu konuları ele aldı." ifadesi kullanıldı.

Gerasimov ve Wolters, 6 Şubat'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir araya gelerek, stratejik istikrar konusu ve kriz bölgelerindeki durumlarla ilgili görüş alışverişinde bulunmuştu.

(AA)