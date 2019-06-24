Rusya'dan kritik füze uyarısı: Yeni bir krizi tetikleyebilir

Rusya, Washington yönetiminin Şubat 2019'da Orta Menzilli Nükleer Kuvverler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesiyle beraber, devreye alınan ''Avrupa'ya daha çok füze yerleştirme'' planı ile ilgili uyarıda bulundu.



Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin füze sistemlerini Rusya'nın sınırlarına yakın bölgelere konuşlandırma kararının yalnız bölgedeki gerginliğin artmasına neden olmayacağını, Küba Füze Krizi'ne benzer bir krizi tetikleyebileceğini belirtti.



ABD'nin INF'den çekilmeye yönelik açıklamarının ardından, Rusya'nın Venezuela'ya nükleer bombardıman kabiliyetine sahip 2 Adet Tu-160 bombardıman uçağı göndermesi gerginliği tırmandırmıştı.



Washington yönetimi, INF'den çekilmenin karara bağlanmasıyla, Avrupa'ya yeniden füze yerleştirme tartışmaları gündeme geldi.



KÜBA FÜZE KRİZİ (EKİM FÜZELERİ BUNALIMI)



1962 yılında iki süper gücü karşı karşıya getiren kriz, ABD'nin Türkiye ve İtalya'ya; Rusya'nın da Küba'ya nükleer füzeler yerleştirmesi ile patlak vermişti.



Dönemin SSCB başkanı Nikita Khrushchev, ABD Başkanı John F. Kennedy'e yazdığı mektupta, Küba'da nükleer başlıklı füze kaldırılması için öncelikle Türkiye'dekilerin kaldırılması gerektiğini vurgulamıştı.



Dünyayı endişelendiren krizde iki nükleer güç savaşmadan süreci atlatsalar da, birçok gelişmeyle dünya tarihinde iz bıraktı.



Kriz sonrası SSCB ile Çin arasındaki ilişkiler bozulmaya başladı. Fransa'nın ABD'den bağımsız olarak kendi nükleer programını oluşturma, soğuk savaşın giderek yumuşayan bir hat izlemesine gibi gelişmelerde krizden geriye kalanlar oldu.

(star.com.tr)