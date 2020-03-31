Rusya'dan koronavirüs iddiası: Putin Trump'a yardım teklif etti, Trump kabul etti
Son Dakika Haberleri.. Kremlin tarafından yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'ye koronavirüs mücadelesi için yardım teklifinde bulundu. ABD Başkanı Trump, Putin'in yardım teklifini kabul etti.
Son dakika açıklamalarına göre, Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'ye koronavirüs mücadelesi için yardım teklifinde bulunduğunu duyurdu. ABD Başkanı Trump, Putin'in yardım teklifini kabul etti.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız