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  3. Rusya'dan İtalya'ya 'koronavirüs' desteği

Rusya'dan İtalya'ya 'koronavirüs' desteği

Rusya'dan İtalya'ya 'koronavirüs' desteği

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının Avrupa'daki merkez üssü haline gelen İtalya'ya dünyanın dört bir yanından tıbbı yardım gelmeye devam ediyor. Çin'in ardından Rusya'da Ilyushin-76 tipi 9 askeri nakliye uçağıyla İtalya'ya yardım gönderdi. Yardım teklifinin Conte tarafından kabul edilmesiyle Rusya'nın biyolojik salgınla mücadele askeri birimleri İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk defa İtalya'ya ayak basmış olacak.

Rusya, 5 binden fala kişinin yeni tip corona virüs (Covid -19) nedeniyle hayatını kaybettiği İtalya'ya uzmanlardan oluşan bir ekip ve tıbbi ekipman desteği gönderdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, uzman ekibinin Covid-19 ile mücadele konusunda destek amacıyla İtalya'ya gönderildiğini duyurdu.

Sağlık uzmanlarından oluşan ekip ve tıbbi ekipman ile 7 uçağın Moskova bölgesindeki Çkalovsk Askeri Havaalanı'ndan ayrıldığı kaydedilen açıklamada, "Toplam 9 IL-76 uçağında, 8 sağlık ekibinin yanı sıra yaklaşık 100 virolog, epidemiyolojist ve çeşitli tıbbi ekipmanlar İtalya'ya gönderildi" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İtalya'ya gönderilen uzmanların, Afrika domuz gribi, şarbon ve ebola gibi salgınlarla mücadelede yer aldığı vurgulandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Putin, Covid-19 ile mücadele konsunda İtalya'ya gerekli desteği vermeye hazır olduklarını vurgulamıştı.


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