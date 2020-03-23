Rusya'dan İtalya'ya 'koronavirüs' desteği

Rusya, 5 binden fala kişinin yeni tip corona virüs (Covid -19) nedeniyle hayatını kaybettiği İtalya'ya uzmanlardan oluşan bir ekip ve tıbbi ekipman desteği gönderdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, uzman ekibinin Covid-19 ile mücadele konusunda destek amacıyla İtalya'ya gönderildiğini duyurdu.

Sağlık uzmanlarından oluşan ekip ve tıbbi ekipman ile 7 uçağın Moskova bölgesindeki Çkalovsk Askeri Havaalanı'ndan ayrıldığı kaydedilen açıklamada, "Toplam 9 IL-76 uçağında, 8 sağlık ekibinin yanı sıra yaklaşık 100 virolog, epidemiyolojist ve çeşitli tıbbi ekipmanlar İtalya'ya gönderildi" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İtalya'ya gönderilen uzmanların, Afrika domuz gribi, şarbon ve ebola gibi salgınlarla mücadelede yer aldığı vurgulandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Putin, Covid-19 ile mücadele konsunda İtalya'ya gerekli desteği vermeye hazır olduklarını vurgulamıştı.