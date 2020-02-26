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  3. Rusya'dan İtalya, Güney Kore ve İran'a seyahat uyarısı

Rusya'dan İtalya, Güney Kore ve İran'a seyahat uyarısı

Rusya'dan İtalya, Güney Kore ve İran'a seyahat uyarısı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Rus vatandaşlarına İtalya, Güney Kore ve İran’a seyahat etmeme tavsiyesinde bulundu.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Rus vatandaşlarına İtalya, Güney Kore ve İran’a seyahat etmeme tavsiyesinde bulundu.

Rospotrebnadzor’dan yapılan yazılı açıklamada, İtalya, Güney Kore ve İran’daki koronavirüs vakalarında önemli bir artış yaşandığına işaret edildi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından söz konusu ülkelerde koronavirüs bulaşmasına dair uyarılar yapıldığı vurgulanan açıklamada, “Rospotrebnadzor, bu uyarılar neticesinde, koronavirüs salgınına dair epidemiolojik durum istikrara kavuşana kadar söz konusu ülkelere seyahat yapılmamasını tavsiye etmektedir.” denildi.

WHO’dan yapılan açıklamada, Güney Kore’de tespit edilen 977 koronavirüs vakasında 11 kişi, İran’da 95 vakada 15 kişi, İtalya’da ise 283 vakada 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

AA


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