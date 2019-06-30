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Rusya'dan açıklama: ABD'nin savaş gemisini Karadeniz'e girdiği andan itibaren takipteyiz

Rusya'dan açıklama: ABD'nin savaş gemisini Karadeniz'e girdiği andan itibaren takipteyiz

Arleigh Burke sınıfı ABD destroyeri USS Carney'in, Deniz Meltemi (Sea Breeze) adlı bir deniz tatbikatı öncesinde Karadeniz'e girdiğini belirten Rus yetkililer, geminin Karadeniz'e girmesinden itibaren takip edildiğini açıkladı.

Rusya Ulusal Savunma Yönetimi Merkezi, ABD destroyeri (Muhrip - Savaş gemisi) USS Carney'nin 29 Haziran’da Moskova saatiyle 19:20'de (16:20 GMT) Karadeniz’e girdiğini açıkladı. 
 
Yapılan açıklamada, ABD'ye ait Arleigh Burke sınıfı destroyerin Karadeniz'e girdiği andan itibaren Rus donanması tarafından takip edildiği bilgisine yer verildi.
 
Açıklamada Karadeniz Filosunun, ABD savaş gemisini elektronik ve teknik araçlarla takip edeceği, Montrö anlaşmasının uluslararası hükümlerine göre, Karadeniz dışındaki devletlerin savaş gemileri için Türk boğazı yoluyla geçişi ile ilgili hükümlerine uygun olarak, USS destroyerinin Karadeniz'de geçirdiği sürenin 21 günü geçmemesi gerektiği belirtildi.
 
Bildiride ayrıca, Amerikan savaş gemilerinin bu yıl beşinci kez Karadeniz'e girdiği ifade edildi.
 
RUSYA'DAN ABD'YE SUÇLAMA
 
Moskova yönetimine göre, ABD ve NATO kısa süre önce bölgedeki askeri varlığını ve Karadeniz’deki etkinliğini artırmaya başladı.
 
Rusya, ABD’yi Avrupa’da yasadışı yollardan doğuya doğru genişlemekle suçluyor. Buna delil olarak da 2017'de Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya'ya NATO'ya bağlı birliklerin yerleştirilmesi ve son dönemlerde ABD savaş gemilerinin sık sık Karadeniz limanlarına gelmesini gösteriyor.

(star.com.tr)

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