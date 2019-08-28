Rusya'daki görüşme ABD basınını rahatsız etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Rusya'nın başkentinde düzenlenen MAKS–2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılış törenine katıldı. Açılış töreni öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Putin'le birlikte fuar alanındaki sergilenen 5. nesil Rus savaş uçağı SU-57'yi inceledi.

Tören sırasında Erdoğan ve Putin'in samimi sohbetleri ABD medyası tarafından yakından izlendi. Görüşmeyi 'ABD, Putin'in Türkiye'yle yakınlaşmasından korkmalı' başlığıyla duyuran CNN, haberde ise Türkiye'nin Washington'la arasındaki gerilim nedeniyle Rusya ile ilişkilerini kuvvetlendirdiğini belirtti.