Virüs merkezi patladı, havada ölüm riski var

Rusya’nın Sibirya bölgesinde Koltsovo şehrinde bulunan Vector Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi’nde patlama meydana geldi. Laboratuvar, "Ebola, HIV, Çiçek virüsü ve hepatit" gibi virüsler için aşı geliştirilen, salgın ve immünoloji gibi genel sorunları araştıran bir laboratuvar olarak biliniyor.

İçinde tehlikeli virüslerin olduğu araştırma merkezinde meydana gelen patlamanın ardından bölgede acil durum ilan edildi. Olay yerine 13 itfaiye aracıyla 38 itfaiye görevlisi sevk edildi. Patlamada bir çalışan yaralandı.

Koltsovo Valisi Nikolai Krashnikov, patlamanın planlanmış tamir sırasında yaşandığını, camların kırıldığını ve ateşlerin de 30 metrekarelik bir alana yayıldığını söyledi. Çeşitli haberlere göre vaka, gaz patlamasıyla başladı. Krashnikov, patlamada tesisteki örneklere bir zarar gelmediğini ve herhangi bir biyolojik tehdit unsurunun ortaya çıkmadığını da sözlerine ekledi.

Koltosovo Belediye Başkanı ise bölgede tehlikeli madde salınımı olmadığını ve patlamanın sebebinin araştırıldığını açıkladı.