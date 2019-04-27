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Rusya'da uçak düştü: 2 ölü

Rusya'da uçak düştü: 2 ölü

Rusya Federasyonu’nun Habarovskiy Bölgesi'nde gerçekleşen uçak kazası sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada "YAK-18 tipindeki uçağın, Habarovskiy Bölgesi'ndeki Kalinka havaalanında düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiştir" ifadeleri kullanıldı. Ölenlerden birinin Rusya Doğu Havayolları Federasyonu Başkanı Vladimir Levşin olduğu tespit edildi. Bölgeye sevk edilen uzmanlar, uçağın düşme sebebi olarak pilot hatası, uçakta kaynaklanan teknik bir arıza ve olumsuz hava şartları ihtimalleri üzerinde duruyor.  

(İHA)

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