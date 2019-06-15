Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9025
  • 6,6388
  • 254.515
  • 90.787
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Rusya'da Türkiye Festivali'ne yoğun ilgi

Rusya'da Türkiye Festivali'ne yoğun ilgi

Rusya'da Türkiye Festivali'ne yoğun ilgi

Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı çerçevesinde Türk tarihi, kültürü, sanatı ve mutfağının tanıtıldığı "Türkiye Festivali" Rusya'nın başkenti Moskova'da renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı çerçevesinde Türk tarihi, kültürü, sanatı ve mutfağının tanıtıldığı "Türkiye Festivali" Rusya'nın başkenti Moskova'da renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye'nin Rusya'da düzenlediği en kapsamlı etkinlik olarak bilinen Krasnaya Presnya Parkı'nda düzenlenen festival ikinci gününde ziyaretçi akınına uğradı.

Başta Antalya, İstanbul, Nevşehir olmak üzere Türkiye'nin tarihi ve turistik kent ve mekanlarının tanıtıldığı festival alanında Topkapı Sarayı, Kız Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Kapalıçarşı gibi mekanların da minyatürleri yer aldı.

Türkiye'den gelen pehlivanların sergilediği geleneksel yağlı güreşlere de Ruslar büyük ilgi gösterdi.

Türk sanatçıların verdiği konserler ve halk danslarını izleyen Ruslar, Türk müzikleriyle dans etti.

Geleneksel Türk yemekleri ve tatlılarının tanıtıldığı festivalde, kurulan atölyelerde geleneksel el sanatlarından da örnekler sergilendi.

Yarın sona erecek Türkiye Festivali'nde bu yıl 100 binden fazla ziyaretçinin ağırlanması bekleniyor.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin balayından ilk kare
Alişan, oğlunu denizle böyle tanıştırdı
Hülya Avşar 6 milyonluk anlaşma sonrası tatile çıktı
Ünlü rapçi Ceza'dan babasına duygusal paylaşım...
Müge Boz'un mutlu günü...
<p>Tüm albümleriyle müzik dünyasında yeni bir çığır açan ve şarkı sözleriyle kültür hayatına önemli

150 Farklı Ülkeye Gitti, 500 Bin km´den Fazla Yol Kat Etti!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Pençe Harekatı'nda sıcak gelişme! Sayı 49'a yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'da