Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8047
  • 7,6791
  • 373.322
  • 108891
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Rusya'da son 24 saatte 8 bin 779 yeni koronavirüs vakası
11 Haziran 2020 Perşembe 11:29 | Son Güncelleme:

Rusya'da son 24 saatte 8 bin 779 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 8 bin 779 yeni koronavirüs vakası

Son Dakika Haberleri.. Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 502 bin 436'ya, ölü sayısı 6 bin 532'ye çıktı.

Rusya’da son 24 saatte 8 bin 779 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 502 bin 436’ya ulaştı.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna gelen Rusya’da son 24 saatte 8 bin 779 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 502 bin 436’ya yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 174 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 6 bin 532’ye ulaştığını açıkladı.

>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 81 ilde operasyon
Bakan Selçuk açıkladı! Sınıf tekrarıyla ilgili yeni düzenleme
Emlak Konut - Advertorial
Bakan Kurum müjdeyi verdi! 576 dev proje hayata geçiyor
Engin Verel son noktayı koydu! İşte F.Bahçe'nin yeni hocası...
Libya'da neler oluyor? Bölgede son durum ne?

Libya'da neler oluyor? Bölgede son durum ne?

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 68'i tamamlandı

Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 68'i tamamlandı

Faydasını duyunca hamburgeri bırakıp onu yemek isteyeceksiniz!

Faydasını duyunca hamburgeri bırakıp onu yemek isteyeceksiniz!