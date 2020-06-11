Rusya'da son 24 saatte 8 bin 779 yeni koronavirüs vakası

Rusya’da son 24 saatte 8 bin 779 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 502 bin 436’ya ulaştı.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna gelen Rusya’da son 24 saatte 8 bin 779 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 502 bin 436’ya yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 174 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 6 bin 532’ye ulaştığını açıkladı.