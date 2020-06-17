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  3. Rusya'da son 24 saatte 7 bin 843 yeni koronavirüs vakası
17 Haziran 2020 Çarşamba 11:57 | Son Güncelleme:

Rusya'da son 24 saatte 7 bin 843 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 7 bin 843 yeni koronavirüs vakası

Son Dakika Haberleri.. Rusya'da son 24 saatte 7 bin 843 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 553 bin 301'e ulaştı.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna gelen Rusya’da son 24 saatte 7 bin 843 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 553 bin 301’e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 194 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 7 bin 478’e ulaştığını açıkladı.

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