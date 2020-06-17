Rusya'da son 24 saatte 7 bin 843 yeni koronavirüs vakası

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna gelen Rusya’da son 24 saatte 7 bin 843 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 553 bin 301’e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 194 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 7 bin 478’e ulaştığını açıkladı.