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30 Mayıs 2019 Perşembe 13:38 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 13:38

Rusya'da şişme oyun parkı rüzgara kapıldı: Yaralılar var

Rusya'da şişme oyun parkı rüzgara kapıldı: Yaralılar var

Rusya’nın Buryat Özerk Cumhuriyeti'nde çocuklar için kurulan şişme oyun parkı rüzgarın etkisiyle uçtu. Yaşanan kazada 5 çocuk yaralandı.

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Buryat Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Ulan Ude’de bir alışveriş merkezinin bahçesine büyük bir şişme oyun parkı kuruldu. Aileler çocuklarını vakit geçirmesi için bu parka getirdi. Çocuklar oyun oynadığı sırada aniden rüzgar çıktı. Rüzgarın şiddeti artınca şişme oyun parkı yerinden fırladı. Oyun parkı üstünde oyun oynayan çocuklar ise çevreye savruldu. Yaşanan olayda aileler büyük panik yaşarken olay yerine hemen ambulans ekipleri sevk edildi. 

2’si ağır 5 çocuk yaralandı 

Öğle saatlerinde yaşanan olayda fırtına oyun parkını fırlattıktan sonra savrulan çocukları yerden kaldıran aileler ambulanslarda hastanelere götürdü. Oyun parkı ise çevredeki vatandaşların yardımıyla yerinden kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan çocuklardan 2’sinin durumunun ağır olduğu, diğer 3 çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin sürdüğü açıklandı. 

Bölge savcılığı ve polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

İHA

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