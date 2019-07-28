Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6691
  • 6,3392
  • 256.489
  • 102837
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Rusya'da seçim protestosu: 300 gözaltı

Rusya'da seçim protestosu: 300 gözaltı

Rusya'da seçim protestosu: 300 gözaltı

Rusya'da, Moskova şehir meclisi seçimlerine bağımsız adayların kaydının iptal edilmesi nedeniyle yapılan izinsiz gösteride yaklaşık 300 kişi gözaltına alındı.

Rusya'da, Moskova şehir meclisi seçimlerine bağımsız adayların kaydının iptal edilmesi nedeniyle yapılan izinsiz gösteride yaklaşık 300 kişi gözaltına alındı.

Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Moskova'da yapılan izinsiz gösteriye yaklaşık 3 bin 500 kişinin katıldığı belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık 300 kişinin kamu düzenini ihlalden gözaltına alındığı kaydedildi.

Rus basınında çıkan haberlere göre, gözaltına alınanlar arasında bağımsız adaylardan Rus muhalif aktivist Aleksey Navalnıy'ın kurduğu "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" avukatı Lubov Sobol, İlya Yaşin, Yuliya Galyamina, İvan Jdanov ve Dmitriy Gudkov da bulunuyor.

Kremlin yönetimi muhalifi Navalnıy, daha önce, gösteri düzenleme kurallarını tekrar ihlal ettiği gerekçesiyle 30 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Moskova şehir meclisi seçimlerine bağımsız adayların kaydının yapılmaması nedeniyle geçen hafta düzenlenen izinli gösteride Navalnıy, halkı Moskova Belediyesi önünde protestoya davet etmişti.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sertab Erener sahnede düştüğü anları paylaştı... İsyan etti!
Davalı şoför öldü, ceza korumalara
Fasulyeli ekonomi analizi!
Engin Altan Düzyatan: Neslişah'la bu yüzden evlendim!
Arda Turan'a ikinci evlat mı geliyor?
<p>Almanya´nın Frankfurt kentinde, dün akşam polislerin vatandaşları darp etmesi kameraya kaydedilin

Alman Polisi Vatandaşları Böyle Darp Etti!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor