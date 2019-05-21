Rusya'da restoranlarda yer ayırtıp gelmeyenler ceza ödeyebilir

Restoran ve otel işletmecilerine göre, Rusya’da rezervasyon yaptıran müşterilerin yaklaşık yüzde 30’u mekâna gelmiyor, işletmenin para kaybetmesine yol açıyor. Federasyon Başkanı İgor Buharov, bu kaybın önlenmesi için müşterilerden rezervasyon sırasında bir ücret alınmasını önerdi.

Buharov, Fransa gibi Avrupa ülkelerinde de bu sistemin uygulandığını belirtti.

Buharov’a göre, bu sistem ile işlem sırasında müşterinin kartında rezervasyon ücreti üzerine bloke koyulacak, müşteri ön bilgilendirme olmadan gelmezse ücret karttan kesilecek. Ancak müşteri mekâna gelirse, hesap ödeme işlemleri sırasında rezervasyon ücreti üzerindeki bloke kaldırılacak.

Uygulamanın gerçekleşmesi için ayrıca müşterinin banka bilgilerinin girilebileceği genel bir rezervasyon sisteminin de kurulması gerekiyor.

‘MÜŞTERİNİN ÇEKİNMESİNE YOL AÇAR’

Diğer yandan uygulamaya karşı olanlar da var. Federasyon’un Başkan Yardımcısı Sergey Mironov bu uygulamanın müşteriye bağlılık ilkesine aykırı olduğunu, müşterilerin ücretli rezervasyon durumundan çekinip böyle bir ödeme yapmayacağı bir yeri seçebileceğini ifade etti.

Mironov, “Sözgelimi biri rezervasyon yaptırdı, birden planlar değişti, belki de hasta oldu. Bu şekilde para cezası mı verilmeli?” dedi.

(Sputnik)