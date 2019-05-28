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28 Mayıs 2019 Salı 13:20 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 13:20

Rusya'da otobüs kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya'da otobüs kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya'nın Uzak Doğu Federal Bölgesi'nde Japon Denizi sahilinde bulunan Primorskiy Krayı’nda meydana gelen otobüs kazasında 2 Çin vatandaşının hayatını kaybettiği açıklandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin vatandaşlarını taşıyan bir otobüsün Rusya'nın Uzak Doğu Federal Bölgesi'nde Japon Denizi sahilinde bulunan Primorskiy Krayı’nda kaza yaptığını, en az 2 kişinin öldüğünü, 13’ünün yaralandığını duyurdu. Kazanın nedeni henüz bilinmezken olay yerine ambulans ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi. 
(İHA) 

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