Rusya'da Koronavirüsünden ilk ölüm!

Rusya’da korona virüsü kaynaklı ilk ölüm meydana geldi.

Rusya Korona Virüsü Mücadele Merkezi tarafından dün açıklanan rakamlara göre ülkede toplam 147 kişinin korona virüsü tedavisi gördüğü açıklandı. Sabah saatlerinde yapılan yeni bir açıklamaya göre ülkedeki ilk korona virüsü taşıyan kişinin öldüğü ifade edildi. Ölen kişinin başkent Moskova’da tedavi gören 79 yaşında bir kadın olduğu açıklanırken yaşlı kadının 13 Mart tarihinde tedavi altına alındığı ifade edildi.

IHA

