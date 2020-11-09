  • $8,1218
  • 9,6665
  • 510.794
  • 1222.18
  • Haberler
  • Dünya
  • Rusya'da kabine değişikliği: Putin 3 bakanı görevden aldı
09 Kasım 2020 Pazartesi 13:09 | Son Güncelleme:

Rusya'da kabine değişikliği: Putin 3 bakanı görevden aldı

Rusya'da kabine değişikliği: Putin 3 bakanı görevden aldı
AA

Rus lider Putin Ulaştırma Bakanı, Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı ve Rusya İnşaat Bakanı'nı görevlerinden aldı. Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Başbakan Yardımcılığı görevine aday gösterildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus hükümetinde görevli 3 bakanı görevden alırken, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Başbakan Yardımcılığı görevine aday gösterildi.

AA'nın aktardığı haberde, Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Ulaştırma Bakanı Yevgeniy Ditrih, Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Dmitri Kobılkin ve Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev görevlerinden alındı.

İmzalanan kararnameyle Rus hükümetindeki başbakan yardımcısı sayısı da 9'dan 10'a yükseltildi.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, kararnamenin ardından boşalan bakanlık görevleri için adaylarını Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'ya sunduğunu açıkladı.

Buna göre, Rusya Enerji Bakanı Novak'ı Başbakan Yardımcılığı görevi için aday gösteren Mişustin, Enerji Bakanı olarak Novak'ın yerine RusGidro Genel Müdürü Nikolay Şulginov'u önerdi.

Ulaştırma Bakanlığı görevi için Aeroflot Genel Müdürü Vitaliy Savelyev'i aday gösteren Mişustin, İnşaat Bakanı olarak Tataristan İnşaat Bakanı İrek Fayzullin'i, Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı olarak da Uzak Doğu ve Arktik Bakanı Aleksandr Kozlov'un ismini sundu.

<p>Zor insanlar ve onlarla başa çıkma yöntemleri nelerdir?</p><p>Zor kişiliklerle yaşamak ve onları

Zor kişilik nedir? Zor insanlarla nasıl yaşayabiliriz?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliğinde 247 metreye ulaşıldı

Kalbi koruyan ve unutkanlığı gideren mucizevi besin

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.