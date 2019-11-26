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  3. Rusya'da ineklere VR gözlüğü taktılar, süt üretimi arttı

Rusya'da ineklere VR gözlüğü taktılar, süt üretimi arttı

Rusya'da ineklere VR gözlüğü taktılar, süt üretimi arttı

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki bir çiftlikte ineklerin süt kalitesini artırmak için sıradışı bir yönteme başvuruldu. Sanal gerçeklik (VR) gözlüğü takılan ineklere yaz aylarında çekilen bir çimenliğin görüntüleri izlettirildi. Duygusal düzeyde iyileşme gösteren ineklerin süt verimi ve kalitesinde artış gözlendi.

Rusya çiftçiler, ineklerin süt miktarını ve kalitesini artırmak için teknolojiden faydalandı.

Yerel basında çıkan haberlere göre başkent Moskova yakınlarındaki bir çiftlikte ineklere sanal gerçeklik (VR) gözlükleri takıldı.

Yapılan testler, VR gözlüğü takılan ineklerde anksiyete oranının azaldığını, bu olumlu etkinin sürüye de yansıdığı anlaşıldı.

Çiftlik yöneticileri, VR gözlükleri sayesinde ineklerin hem süt miktarının arttığını, hem de daha kalite süt vermeye başladıklarını vurguladı.


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