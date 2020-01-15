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  3. Rusya'da hükümet istifa ediyor! Rus haber ajansları son dakika koduyla duyurdu!

Rusya'da hükümet istifa ediyor! Rus haber ajansları son dakika koduyla duyurdu!

Rusya'da hükümet istifa ediyor! Rus haber ajansları son dakika koduyla duyurdu!

Rus haber ajanslarının son dakika koduyla duyurduğu habere göre; Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, hükümetin istifa edeceğini açıkladı. TASS ajansı, yeni hükümeti Devlet Başkanı Vladimir Putin’in belirleyeceğini duyurdu.

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, hükümetin istifa edeceğini açıkladı. TASS ajansı, yeni hükümeti Devlet Başkanı Vladimir Putin’in belirleyeceğini duyurdu.

Putin’in Medvedev’i Güvenlik KonseyiBaşkan Yardımcılığı’na atadığı, mevcut kabineye de yeni hükümet atanana dek görevde kalma talimatı verdiği belirtildi.

Medvedev’in istifası, Putin’in bir sonraki başbakanı parlamentonun belirlemesi gerektiğini söylemesinin ardından geldi.

Ayrıntılar geliyor...


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