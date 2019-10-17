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  3. Rusya'da 'Gök Gürültüsü-2019' tatbikatında Putin'in talimatıyla füzeler fırlatıldı

Rusya'da 'Gök Gürültüsü-2019' tatbikatında Putin'in talimatıyla füzeler fırlatıldı

Rusya'da 'Gök Gürültüsü-2019' tatbikatında Putin'in talimatıyla füzeler fırlatıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Gök Gürültüsü-2019" tatbikatında seyir ve balistik füzelerinin fırlatılması talimatını verdi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Gök Gürültüsü-2019" askeri tatbikatının düzenlendiği belirtildi.

Tatbikatın Putin'in yönetiminde gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, Karadeniz'in yanı sıra Barents, Baltık, Hazar ve Ohotsk denizlerinden "Yars", "İskender", "Kalibr" gibi füzelerin fırlatıldığı ve hedefleri vurduğu kaydedildi.

Kuzey Filosunun yer aldığı tatbikat, Rusya'nın batı, doğu, güney ve merkez askeri bölgelerinde yapıldı.

Sadece Rus askeri birliklerinin katıldığı tatbikatta yaklaşık 12 bin asker, 300 savaş teçhizatı, 213 füze fırlatma sistemi, 105 uçak, helikopter ve insansız hava aracı, 15 savaş gemisi ve 5 nükleer su altı gemisi yer aldı.

Putin, daha önce, Yars füze sistemlerinin orduya temin edileceğini söylemişti.

Rusya'da eylülde 8 ülkeden 128 bin askerin katılımıyla "Merkez-2019" tatbikatı düzenlenmişti.  (AA)

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