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  3. Rusya'da flaş gelişme! Putin’den tasfiye harekâtı: Generaller görevden alındı

Rusya'da flaş gelişme! Putin’den tasfiye harekâtı: Generaller görevden alındı

Rusya'da flaş gelişme! Putin’den tasfiye harekâtı: Generaller görevden alındı

Rusya Devlet Başkanı Putin, farklı bakanlık ve kurumlarda yöneticilik yapan 5 generali görevden aldı. Generallerin görevden alınma nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çeşitli bakanlık ve kurumlarda yöneticilik yapan 5 generali görevden aldı.

Putin’in Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan kararnamesine göre, ülkenin farklı bölgelerinde İçişleri Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı, Soruşturma Komitesi ve Federal Cezaevi Servisi'nde yöneticilik yapan general rütbesindeki 5 kişinin görevine son verildi.

Generallerin görevden alınma nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı.

(AA)


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