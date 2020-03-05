Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1001
  • 6,8277
  • 325.109
  • 112345
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Rusya'da facia! Aracıyla yayaların arasına daldı

Rusya'da facia! Aracıyla yayaların arasına daldı

Rusya'da facia! Aracıyla yayaların arasına daldı

Rusya'nın Kirensk kentinde alkollü ve ehliyetsiz sürücü, aracın kontrolünü kaybederek, yayaların ve park halindeki araçların arasına daldı. Bir yaya çarpmanın etkisiyle havaya fırladı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Rusya'nın doğusunda bulunan Irkutsk bölgesindeki Kirensk kentinde alkollü olduğu ve ehliyet sahibi olmadığı belirlenen sürücü, kullandığı aracın kontrolünü kaybederek yayaların ve park halindeki araçların arasına daldı.

18 yaşında olduğu belirtlen alkollü sürücünün kullandığı araç bir kişiye çarparak metrelerce havaya fırlattı.

O anlar, güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedilirken; sürücünün gözaltına alındığı belirtildi.


<p>Akbaşoğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, Suriye'de kendi halkını katlede

CHP'li Özkoç'a istifa çağrısı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Jandarma yaban keçileri için helikopterle 1 ton ot bıraktı

İran'da mahsur kalan ünlü oyuncudan 'koronavirüs' açıklaması!