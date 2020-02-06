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Rusya'da denizdeki buzullar kumsala vurdu

Rusya'da denizdeki buzullar kumsala vurdu

Rusya’nın Amur Körfezi’nde denizin üstünde bulunan buzullar rüzgarın sürüklemesiyle sahile vurdu, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Rusya’nın Büyük Petro Körfezi’nin kuzeybatı kısmını oluşturan Amur Körfezi’nde yaşanan bir doğa olayı, ilginç manzaralara neden oldu. Denizin üstünde bulunan buzullar rüzgarın etkisiyle sahile doğru sürüklenmeye başladı.

KUMSALDA BUZ KÜTLELERİ

Buzulların ilerleyişi arttıkça kumsalda büyük buz kütleleri oluştu. Olayın görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi görürken, olayla ilgili açıklama yapan uzmanlar yaşanan olayın tehlike arz etmediğini, olağan bir durum olduğunu ve sadece güçlü rüzgarların nedeniyle buzulların sahile vurduğunu belirtti.

İHA


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