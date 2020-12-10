Rusya'da ‘aşı öncesi alkolü bırakın' çağrısı

Rusya’da koronavirüsüne karşı Sputnik V aşısının öncelikli gruplara uygulanmaya başlanmasının ardından üst düzey bir yetkiliden gelen “Aşı sürecinde yaklaşık iki ay içki içmeyin” açıklaması tepki çekti. 10 günlük yeni yıl tatiline hazırlanan birçok Rus, “Bu imkânsız, önceden söyleyecektiniz” tepkisini gösterdi. Tartışma, Rusya

İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova’nın yaptığı açıklamayla patlak verdi.

ÖNCESİ VE SONRASINDA



Popova, aşı olacakların içki içmeyi ilk dozdan en az iki hafta önce bırakması ve sonrasında da 42 gün içki içmemesi gerektiğini söyledi.