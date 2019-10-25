Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,775
  • 6,4227
  • 278.207
  • 100463
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Rusya'da 372 milyon yıllık fosil bulundu

Rusya'da 372 milyon yıllık fosil bulundu

Rusya'da 372 milyon yıllık fosil bulundu

Rusya’nın Komi Cumhuriyeti’nde bulunan Uhta bölgesindeki İzhma nehri kıyılarında 372 milyon yıllık fosil bulundu.

Rusya’nın Komi Cumhuriyeti’nde bulunan Uhta bölgesinde İzhma nehri kıyılarında bilim insanları yeni bir fosil buldu.

Rusya’da Devoniyen Dönemi olarak bilinen dönemden kalma bir canlı türünün fosilleri bulundu. Bilim dünyasına göre, karada yaşayan canlı türleri ‘teleostomi’ döneminin ardından gelen ‘devoniyen’ döneminde evrilmiş aynı zamanda karaya ayak basan ilk canlıların bu dönemde ortaya çıktığı savunuluyor. Sucul yaşamdan kara yaşamına geçen canlılar ardından farklı türlere evrilince ortaya yeni yaşamlar çıktı. Bununla ilgili bilim dünyasının elinde çok az delil bulunurken, Rusya’dan bilim dünyası için önemli bir keşif haberi geldi. Fosilin üzerinde yapılan incelemede, fosilin bu dönemde yaşayan bir timsah türüne benzediği ve 372 yıllık olduğu anlaşıldı. Omurgalılar türünün ilk örneği olduğu anlaşılan fosilin çıkarılması için uzun süre kazı çalışmaları yapıldığı açıklandı. Fosil, tüm dünya basınında geniş yer buldu. Bulunan fosil koruma altına alınırken, üzerinde uzun süre inceleme yapılacağı ve yeni sonuçlar ortaya çıktıkça dünya kamuoyu ile bilgi paylaşılacağı açıklandı.

İHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

20 bin lira ödüyorlardı... Kapatmak zorunda kaldılar!
Ece Seçkin'in titizlik derecesi şaşırttı! 'Yanımda nevresim taşırım'
Can Yaman o güzelle yine yakalandı!
Hande Ataizi kural bozdu! İlk paylaşım
Ahmet Kural ve sevgilisi ilk kez el ele! Evlilik açıklaması geldi
<p>Milli Piyango 2019 Yılbaşı Özel Çekilişi´nde 70 milyon liranın isabet ettiği biletin sahibi hâlâ

Milli Piyango Size Çıksa Kendinizi Gizler Miydiniz? #KırmızıMikrofon

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

NATO oturumuna Bakan Akar'ın asker selamı damga vurdu

California'da yerleşim yerlerine yayılan yangınlar nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi