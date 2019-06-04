Rusya yeni hava savunma sistemini test etti

Rus hava savunma güçleri komutanlarından Albay Vladimir Sergiyenko, Kazakistan’da bulunan Sarı-şagan deneme alanında gerçekleştirilen testte, hava savunma sisteminin kendinden beklenen performansı gösterdiğini ve belirlenen hedefi isabetli bir biçimde vurup düşürdüğünü söyledi. Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, hava savunma sistemlerinin havadan gelebilecek saldırılar için gereken bir tedbir olduğu kaydedildi, fakat test hakkında başka bir bilgi verilmedi.

(Sputnik News)