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  3. Rusya ve Suriye uçakları Hama ve İdlib'e saldırdı: 28 ölü

Rusya ve Suriye uçakları Hama ve İdlib'e saldırdı: 28 ölü

Rusya ve Suriye uçakları Hama ve İdlib'e saldırdı: 28 ölü

Rusya ve Suriye uçaklarının Hama ve İdlib'e saldırısında 28 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Moskova’ın ateşkes açıklamasına rağmen, Rusya ve Suriye savaş uçaklarının Hama’nın kuzeyinde ve İdlib’in güneyinde Suriye rejim muhalefeti güçlerinin kontrolü altında bulunduğu bölgelere yaptığı hava saldırısında ve hava topu saldırılarında aralarında 7 sivilin de bulunduğu 28 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Rusya ve Suriye rejim güçlerinin saldırılarında rejim muhalifi 21 savaşçının da hayatını kaybettiğini duyurdu.

AA

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