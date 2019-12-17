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  3. Rusya ve Esed rejimi güçleri Doğu Akdeniz'de ortak askeri tatbikata başladı

Rusya ve Esed rejimi güçleri Doğu Akdeniz'de ortak askeri tatbikata başladı

Rusya ve Esed rejimi güçleri Doğu Akdeniz'de ortak askeri tatbikata başladı

Rus Donanması ile Şam rejimine ait deniz kuvvetleri Doğu Akdeniz’de ortak askeri tatbikat başlattı.

Rus Donanması ile Şam rejimine ait deniz kuvvetleri Doğu Akdeniz’de ortak askeri tatbikat başlattı.

Tatbikat komutanı Amiral Aleksandr Yuldaşyev Rus basınına yaptığı açıklamada, tatbikata Rus savaş gemileri, Hmeymim üssünden savaş uçakları, hücumbotlar, Suriye tarafından ise mayın tarama gemilerinin katıldığını bildirdi.

Denizde top atışları ve ortak manevra çalışmaları yapılacağını kaydeden Yuldaşyev, yasa dışı silahlı gruplar ve insansız hava araçları ile mücadele konularında çalışmalar yapılacağını aktardı.

Tatbikata katılan personel, gemi ve uçakların sayısı ile tatbikatın süresi hakkında bilgi verilmedi.

Suriye’deki Tartus deniz üssü ve Hmeymim hava üssünde 2015’ten bu yana Rus savaş gemisi ve uçakları bulunuyor.

AA


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