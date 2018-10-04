Rusya: Suriye’ye S-300 sevkiyatının ardından başka adımlar da gelecek

İsrail F-16'larının Suriye'de 15 mürettebatlı Rus İl-20 uçağının düşürülmesine neden olmasının ardından Rus askerlerinin güvenliğini arttırmak için Suriye'ye S-300 sevkiyatı gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Verşinin "S-300 uçaksavar füze sistemlerinin kurulumu tamamlandı. Bu niteliksel olarak yeni bir hava savunma düzeyi sağladı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun açıkladığı diğer adımlar da atılacak" dedi.

Şoygu, Rus uçağının düşmesinin ardından S-300 ve başka teçhizatların Suriye'ye gönderileceğini açıklamıştı.

'KARADARKİ DURUMU DEĞİŞTİRDİ'

Verşinin sevkiyatın karadaki durumu değiştirdiğini de ekledi.

İsrail'in S-300 sevkiyatından duyduğu memnuniyetsizliğe değinen Verşinin "İsrailli meslektaşlarımızın bölgedeki eylemleri konusunda aklıselim davranmasını umuyoruz. Terörle mücadelenin elbette gerekli olduğunu düşünüyoruz, ancak bu arada Suriye'nin terörle mücadele ile ilgili olmayan hesapları görme alanı haline gelmemesi önemli" dedi.

‘BİR KEZ DAHA İNCELEMELERİNİ UMUYORUZ’

Verşinin Rusya’nın İsrail’le genel anlamda iyi ilişkilere sahip olduğunu ve İl-20 uçağına olanlarla ilgili verileri bir kez daha inceleyip çıkarım yapmalarını umduklarını ifade etti.

İsrail uçakları Suriye'de İl-20 uçağını Suriye hava savunma sistemlerinin hedefi haline getirip düşürülmesine yol açmıştı. İsrail yönetimi olaydan Suriye ordusu ve Hizbullah'ın sorumlu olduğunu iddia etmişti.

(SPUTNİK)