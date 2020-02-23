Rusya, şimdi de İdlib'de Türkiyeye karşı Esed rejimine kalkan oluyor

Halep-İdlib hattında tansiyon yükselmeye devam ediyor. Bombardıman ve kara saldırıları sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bölgeye lojistik sevkiyatına devam ederken bölgedeki Rus askeri varlığında da gözle görülür bir artış yaşanıyor. Esed rejimi ve milislerin işgal ettiği bölgelere Rus askeri noktaları kuruluyor. Yerel kaynaklara göre rejime kalkan olan Rusya, Türkiye’nin “Esed çekilsin” dediği yerlere kendi bayrağını dikiyor. Moskova’nın Suriye’deki üs ve gözlem noktası sayısı rekor seviyelere ulaştı. Gözlemevi raporlarına göre Rusya, Suriye’de 75 ayrı konumda askeri faaliyet gösteriyor. Bu konumların 23’ü büyük çaplı askeri üslere ait. Rus ordusunun ayrıca 42 kontrol/varlık noktası ve 10 adet de büyük ölçekli gözlem noktası bulunuyor. Bu askeri noktaların önemli bir bölümü Suriye’nin kuzeyinde, Soçi’de ‘çatışmazlık bölgesi’ ilan edilen alanların içerisinde veya sınırında yer alıyor.

30 BİN RUS ASKER

Suriye’de savaşan Rus asker/subay ve paralı asker sayısı da değişkenlik gösterse de korkunç sayılara ulaştı. Raporlara göre Suriye’de bugüne kadar 6o binin üzerinde asker görev yaptı. Halihazırda Suriye’de bulunan asker sayısı ise 30 binin üzerinrde. Ayrıca yerel güçlerden oluşan ve doğrudan Rus ordusundan emir alan güçler de sahada varlık gösteriyor. 10 yıllık savaşa ilişkin acı bilançolar da Rusya’nın Esed rejimine kalkan olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Verilere göre Rus uçakları savaş boyunca 40 binden fazla hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırılarda ölenlerin sayısı on binlerle ifade ediliyor. Rus ordusunun kadın ve çocuk öldürerek test ettiği silah sayısı da 300’e yakın.

(Yeni Şafak)