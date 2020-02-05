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  3. Rusya, S-400'lerin ilk partisini 2021'in sonunda Hindistan'a teslim ediyor

Rusya, S-400'lerin ilk partisini 2021'in sonunda Hindistan'a teslim ediyor

Rusya, S-400'lerin ilk partisini 2021'in sonunda Hindistan'a teslim ediyor

Rusya'nın Askeri-Teknik İşbirliği Federal Servis Direktörü Yardımcısı Vladimir Drozhzhov, S-400 Triumf hava savunma füze sistemlerinin ilk partisinin planlandığı gibi 2021'in sonunda Hindistan'a teslim edileceğini açıkladı.

Rusya'nın Askeri-Teknik İşbirliği Federal Servis Direktörü Yardımcısı Vladimir Drozhzhov, Lucknow'daki DefExpo2020 uluslararası savunma fuarında gazetecilere verdiği demeçte, Rusya'nın S-400 Triumf hava savunma füze sistemlerinin ilk partisinin planlandığı gibi 2021'in sonunda Hindistan'a teslim edileceğini açıkladı.

Star.com.tr'de yer alan habere göre Drozhzhov, "Bu sözleşmenin uygulanması planlandığı gibi devam ediyor. İlk partinin 2021 yılı sonunda teslim edilmesi bekleniyor. Hintli uzmanların eğitimi teslimatlardan önce başlayacak." dedi.

Ekim 2018'de Moskova ve Yeni Delhi yaklaşık 5 milyar dolara beş S-400 alay seti temini için bir sözleşme imzaladı. 2025'in ilk yarısında beşinci partinin tesliminin tamamlanması planlanıyor.


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