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Rusya: Rus ve Türk heyetleri arasındaki görüşmelerde olumlu sonuç bekliyoruz

Rusya: Rus ve Türk heyetleri arasındaki görüşmelerde olumlu sonuç bekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, bugün Ankara'da Rus ve Türk heyetleri arasında yapılacak İdlib konulu görüşmelerden olumlu sonuçlar çıkmasını beklediklerini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye ile İdlib konusunda 'pozitif sonuçlar üretecek görüşmeler' beklentisinde oldukları ifade edildi.

RIA haber ajansına konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, Ankara'da bir dizi görüşme gerçekleştirecek Rus heyetiyle gelen bir soru üzerine, "İyi sonuçlar bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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İçerisinde dışişleri, savunma ve istihbarat yetkililerin bulunduğu bir Rus heyeti bugün Ankara'da Türk heyetiyle görüşerek İdlib'de yükselen tansiyonu masaya yatıracak. Heyetler arasındaki görüşmenin akşam saatlerinde yapılması bekleniyor.


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