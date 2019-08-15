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  3. Rusya, nükleer kapasiteli 2 savaş uçağını ABD sınırına konuşlandırdı

Rusya, nükleer kapasiteli 2 savaş uçağını ABD sınırına konuşlandırdı

Rusya, nükleer kapasiteli 2 savaş uçağını ABD sınırına konuşlandırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusu tarafından yapılan taktik tatbikat sırasında nükleer kapasiteli 2 Tu-160 hipersonik stratejik savaş uçağının ABD sınırı yakınındaki Çukotka Yarımadası'na gönderildiğini açıkladı.

Bakanlığın açıklamasına göre ülkenin doğu bölgelerinde tatbikat yapan Rus birlikleri, 'Beyaz Kuğu' olarak da bilinen Tu-160 uçaklarını Rusya ve ABD arasındaki deniz sınırına yakın mesafede bulunan, Rusya'nın en doğusundaki Anadır kentindeki Anadır Üssü'ne konuşlandırdı. 

Pazar günü sona erecek taktik tatbikat kapsamında bölgeye hareket eden Rus savaş uçakları, 6000 kilometreden uzak mesafedeki Anadır Üssü'ne yakıt ikmali yapılmadan 8 saatten fazla uçarak ulaştı.   

Tatbikatta Tu-95ms ve İl-78 uçakları da dahil olmak üzere yaklaşık 10 uçak yer alıyor.

Tu-160 uçakları, Anadır Üssü'ne ilk kez Ağustos 2018'de yapılan tatbikat sırasında gitmişti. 

(Sputnik)

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