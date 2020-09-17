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17 Eylül 2020 Perşembe 09:17 | Son Güncelleme:

Rusya, Moğolistan'a gaz tedarik edecek

Rusya, Moğolistan'a gaz tedarik edecek
IHA

Gazprom, Rusya'dan Moğolistan'a Sibirya'nın Gücü 2 doğalgaz boru hattından gaz temini için anlaşma yapıldığını duyurdu.

Kremlin Sarayı’nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Moğolistan’a Sibirya’nın Gücü 2 doğalgaz boru hattından gaz temini için anlaşma yapıldığını söyledi.

MOĞOLİSTAN İLE YENİ ANLAŞMAYI AÇIKLADI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2012’de Gazprom’a verdiği talimatla 2014 yılında Rusya ve Çin arasında ‘Sibirya’nın Gücü’ doğalgaz boru hattı anlaşması yapıldı. 400 milyar dolar değerindeki 30 yıllık anlaşma üzerine başlatılan proje geçtiğimiz yıl tamamlanarak Çin’e Rusya’dan ilk gaz pompalandı. 

Sibirya’nın Gücü doğalgaz boru hattının 2’nci etabı için çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Aleksey Miller, “Moğolistan Başbakanı Uhnaagiyn Hürelsüh ile video konferans ile bir görüşme yaptık. Ardından fizibilite çalışması ve doğalgaz boru hattının güzergahının tespiti için Moğolistan’da şirket kurma anlaşması imzaladık.

2021 yılının ilk çeyreğinde bu çalışmanın sonuçlarını görmek mümkün olacaktır. Sibirya’nın Gücü 2 projesi ile batıdaki gaz iletim kapasiteleri ile doğudaki gaz iletim kapasiteleri ile birleştirmemize olanak sağlayacaktı” şeklinde konuşarak Putin’e raporlarını sundu.

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