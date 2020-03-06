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  3. Rusya, koronavirüs nedeniyle İran'dan gelecek yolculara ülkeye girişi yasakladı

Rusya, koronavirüs nedeniyle İran'dan gelecek yolculara ülkeye girişi yasakladı

Rusya, koronavirüs nedeniyle İran'dan gelecek yolculara ülkeye girişi yasakladı

Rusya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İran'dan gelecek vatandaşlar için ülkeye girişi geçici olarak yasakladı.

Rusya Başbakanlığı'nın basın servisinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını tehdidi nedeniyle İran'dan gelecek olanların ülkeye girişine izin verilmeyeceği belirtildi.

AA'da yer alan habere göre, açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), şahsi, eğitim, iş, turistik ve transit geçiş gerekçeleriyle İran'dan Rusya'ya gelen yabancı vatandaşların ve vatandaşlığı olmayan şahısların ülkeye girişini, 7 Mart'tan itibaren geçici süreliğine durdurma kararı aldı."

Kararın, Avrasya Ekonomik Birliği üye ülke vatandaşlarını, uçak mürettebatlarını, Rusya'da oturma izni olan resmi delegasyon üyelerini kapsamadığı belirtildi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısının 10'a yükseldiğini bugün açıklamıştı.


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