01 Ekim 2020 Perşembe 15:24 | Son Güncelleme:
Rusya, Fransa ve ABD'den Dağlık Karabağ'da barış çağrısı
Rusya lideri Vladimir Putin, Trump ve Macron, Azerbaycan ve Ermenistan'ın barış görüşmelerine başlaması gerektiğini açıkladı.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları Rusya, ABD ve Fransa'nın liderleri, Azerbaycan ve Ermenistan'ın barış görüşmelerine başlaması gerektiğini açıkladı.
TRT Haber'in Reuters'a dayandırdığı haberinde Dağlık Karabağ'daki cephe hattında gerilimin yeniden tırmanmasını kararlılıkla kınayan Putin, Trump ve Macron, çatışan tarafları askeri faaliyetlere derhal son vermeye çağırdı
Liderler, Azerbaycan ve Ermenistan yönetimlerini iyi niyetle ve ön koşulsuz olarak, AGİT Minsk Grubu'nun desteğiyle çözüme yönelik müzakerelere yeniden başlama yükümlülüğünü derhal üstlenmeye davet etti.