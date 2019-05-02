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Rusya ABD'ye ateş püskürdü: Bu şantaj ve tehdit

Rusya ABD'ye ateş püskürdü: Bu şantaj ve tehdit

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Venezuela'daki politikasına ilişkin, "Bu kesinlikle yumuşak bir güç değil. Bu agresif bir söylem, doğrudan korkutma, şantaj ve tehdit." dedi.

Zaharova, Rusya resmi haber kanalı Rossia-24'e, Venezuela'daki darbe girişimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Venezuela üzerindeki politikasını değerlendiren Mariya Zaharova, "Bu kesinlikle yumuşak bir güç değil. Bu agresif bir söylem, doğrudan korkutma, şantaj ve tehdit." değerlendirmesinde bulundu.

Zaharova, ABD'nin eylemleri yüzünden Venezuela'daki yaşamın kötüleştiğini vurgulayarak, "ABD'nin amacı, Venezuela'da panik, korku, kaygı ve ihanet hissi yaratarak, ülke vatandaşlarının moralini bozmaktır." ifadelerini kullandı.

VENEZUELA'DAKİ DARBE GİRİŞİMİ

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendisini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, dün Twitter üzerinden yayımladığı 3 dakikalık videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında, etrafında bir grup askerle çektiği videoyu da Twitter hesabından yayımlamıştı. Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtilmişti.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ise yaptığı açıklamada, darbe girişimine karşı koyacaklarını vurgulayarak, "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir." ifadesini kullanmıştı.

ABD yönetimi ise Guaido ve taraftarlarının darbe girişimine tam destek veren açıklamalar yapmıştı.

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