Rusya ABD'nin 'Kuzey Akım 2 ve TürkAkım' yaptırımlarına cevap verecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Kuzey Akım 2 ve TürkAkım doğal gaz boru hatlarına yönelik yaptırım kararını yanıtsız bırakmayacaklarını söyledi.



Lavrov, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’nin Kuzey Akım 2 ve TürkAkım projelerine yönelik yaptırım kararıyla ilgili olarak Rusya’nın dikkatle çalışacağını ve durumu analiz edeceğini belirtti.



Moskova’nın bu yaptırımlara cevap vereceğinin altını çizen Lavrov, “Uluslararası hukukun akla uygun tüm normlarını, tüm diplomatik ve insani nezaketi ihlal eden bu kabul edilemez kaba eylemin cevapsız kalmayacağını garanti ediyorum.” diye konuştu.



Lavrov, ABD’nin yaptırım, ültimatom ve tehdit yöntemlerini kullanmak suretiyle rakiplerine gözdağı verdiğini ifade etti.



ABD Başkanı Donald Trump, Rus doğal gazını, Karadeniz üzerinden Türkiye'ye taşıyacak "TürkAkım" ile Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya uzanacak "Kuzey Akım 2" projelerine yönelik yaptırımları içeren 2020 Ulusal Savunma Yetki Yasası'nı (NDAA) imzalamıştı.



Yasa, Rus enerji ihracatına katkı sağlayan enerji boru hatlarının inşasında çalışan bazı gemi şirketlerine yaptırım uygulanması şartını getiriyor.

AA