Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9495
  • 6,5963
  • 283.639
  • 111886
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Rusya ABD'nin 'Kuzey Akım 2 ve TürkAkım' yaptırımlarına cevap verecek

Rusya ABD'nin 'Kuzey Akım 2 ve TürkAkım' yaptırımlarına cevap verecek

Rusya ABD'nin 'Kuzey Akım 2 ve TürkAkım' yaptırımlarına cevap verecek

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’nin Kuzey Akım 2 ve TürkAkım doğal gaz boru hatlarına yönelik yaptırım kararını yanıtsız bırakmayacaklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Kuzey Akım 2 ve TürkAkım doğal gaz boru hatlarına yönelik yaptırım kararını yanıtsız bırakmayacaklarını söyledi.

Lavrov, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’nin Kuzey Akım 2 ve TürkAkım projelerine yönelik yaptırım kararıyla ilgili olarak Rusya’nın dikkatle çalışacağını ve durumu analiz edeceğini belirtti.

Moskova’nın bu yaptırımlara cevap vereceğinin altını çizen Lavrov, “Uluslararası hukukun akla uygun tüm normlarını, tüm diplomatik ve insani nezaketi ihlal eden bu kabul edilemez kaba eylemin cevapsız kalmayacağını garanti ediyorum.” diye konuştu.

Lavrov, ABD’nin yaptırım, ültimatom ve tehdit yöntemlerini kullanmak suretiyle rakiplerine gözdağı verdiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Rus doğal gazını, Karadeniz üzerinden Türkiye'ye taşıyacak "TürkAkım" ile Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya uzanacak "Kuzey Akım 2" projelerine yönelik yaptırımları içeren 2020 Ulusal Savunma Yetki Yasası'nı (NDAA) imzalamıştı.

Yasa, Rus enerji ihracatına katkı sağlayan enerji boru hatlarının inşasında çalışan bazı gemi şirketlerine yaptırım uygulanması şartını getiriyor.

AA


Deniz Çakır EDHO'ya geri mi dönüyor?
Buzları eriten Beren Saat ve Kenan Doğulu'ya rekor teklif!
Çukur'da flaş gelişme! O isim geri dönüyor
Reynmen'in eski mesleği duyanları şoke etti!
Serenay ile Kerem barıştı mı? O detay kafaları karıştırdı
<p>Santa Barbara sahilinde hafta sonu sörf yaparken 4,5 metre boyunda bir köpek balığının saldırısın

Köpek Balığı Saldırısına Uğradı! Helikopterle Böyle Kurtarıldı...

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

MTV 2020 oranları nedir? İşte yeni MTV oranları listesi

Deneme amacıyla yurt dışından getirdi! Şimdi hem meyvesini hem fidanını satıyor