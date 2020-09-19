Rusya, 3 koronavirüs ilacının eczanelerde satışı için onay verdi

Rus hükümeti, koronavirüs hastalarının tedavisi için geliştirilen Areplivir, Koronavirin ve Avifavir isimli 3 ilacın eczanelerde satışına onay verdi.

DHA'da yer alan habere göre, ilaçlardan Areplivir'in, eczane satış fiyatının 12 bin 320 ruble (yaklaşık 1200 TL) olarak açıklanırken, Koronavirin'in ise 11 bin 550 ruble (yaklaşık 1100 TL) olacağı kaydedildi.

Avifavir, Koronavir ve Areplivir olarak açıklanan ilaçların etken maddesi Favipiravir olarak belirtildi.

Favipiravir’in Japon bilim adamları tarafından geliştirilen ve patent süresi dolan madde olduğu ifade edilirken, bu nedenle farklı ülkeler etken maddeyi esas alan ilaçlar üretilebiliyor.

Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, eczanelerde satışına izin verilen ilaçlar da Favipiravir'in Rus muadilleri olacağı kaydedildi.