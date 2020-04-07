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  3. Rusya 3 ilacı koronavirüs hastaları üzerinde denemeye başladı

Rusya 3 ilacı koronavirüs hastaları üzerinde denemeye başladı

Rusya 3 ilacı koronavirüs hastaları üzerinde denemeye başladı

Rusya, belirlenen 3 ilacın koronavirüs hastaları üzerinde denenmeye başlandığını duyurdu.

Rusya Federal Medikal Biyoloji Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Hidroksiklorokin, Meflokin ve Rusya üretimi olan Kalidavir isimli bu 3 ilacın, koronavirüs tedavisindeki olumlu etkilerinin araştırılıp uygulanması amacıyla klinik çalışmaların başladığını duyurdu. Bu ilaçlar belirlenen hastalar üzerinde denenmeden önce, hastadan ilacın üzerinde denenmesine ilişkin imzalı evrak alınacak.

Rusya Federasyonu’nda son 24 saatte korona virüsüne yakalananların sayısı 1154 kişi daha artarak 7497’ye ulaştı.

İHA


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