Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7723
  • 6,4232
  • 278.941
  • 100202
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Rus takviye birlikleri, Türkiye-Suriye sınırına ulaştı

Rus takviye birlikleri, Türkiye-Suriye sınırına ulaştı

Rus takviye birlikleri, Türkiye-Suriye sınırına ulaştı

Rusya Savunma Bakanlığı, "Çeçenistan Cumhuriyeti'nden Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 300 askeri polisi, özel görevler yapmak için Suriye'ye ulaştı" açıklamasını yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığınca, yaklaşık 300 Rus askeri polisinin Türkiye-Suriye sınırına ulaştığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde gönderilen takviye birliklerinin Türkiye-Suriye sınırına ulaştığı belirtildi.

Rus askeri polisinin terör örgütü YPG/PKK unsurları ve silahlarının, Suriye-Türkiye sınırının 30 kilometre dışına çıkarılmasına yardım edeceği kaydedilen açıklamada, "Çeçenistan Cumhuriyeti'nden Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 300 askeri polisi, özel görevler yapmak için Suriye'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Rusya'nın, Suriye'deki Hımeymim Hava Üssüne 20'den fazla "Kaplan" ve "Tayfun" zırhlı aracı gönderileceği vurgulandı.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hollywood yıldızlarına komşu oldu! Evinin aylık kirası dudak uçuklattı
Hülya Avşar: 'Can Yaman başarılı değil'
20 bin lira ödüyorlardı... Kapatmak zorunda kaldılar!
Ece Seçkin'in titizlik derecesi şaşırttı! 'Yanımda nevresim taşırım'
Can Yaman o güzelle yine yakalandı!

MSB: Milletimize sonsuz saygı, sevgi ve şükranlarımızı sunarız

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yer: İstiklal Caddesi... Görenler şoke oldu!

PKK kiliseden hem Türkiye'yi hem de papazın evini vurdu