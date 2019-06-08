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08 Haziran 2019 Cumartesi 16:00 | Son Güncelleme: 08 Haziran 2019 Cumartesi 16:00

Rus senatör: ABD'nin Türkiye'ye yaptığı F-35 şantajı işe yaramaz

Rus senatör: ABD'nin Türkiye'ye yaptığı F-35 şantajı işe yaramaz

Pentagon yetkilisinin ‘Türkiye’nin askerlerini eğitim için Rusya’ya gönderme kararından hayal kırıklığına uğradık’ açıklamasını değerlendiren Rus senatör Klintseviç, ABD’nin Türkiye’ye F-35 avcı uçaklarını kullanarak bulunduğu şantaj girişimlerinin işe yaramayacağını belirtti.

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde Savunma ve Güvenlik Komitesi'nin üyesi Frants Klintseviç, ABD Savunma Bakan Yardımcısı Ellen Lord’un, ‘Türkiye’nin S-400 sistemlerini teslim alması durumunda F-35’leri alamayacağını her düzeyde net bir şekilde ifade ettik’ şeklindeki ifadelerini Facebook hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

Klintseviç, “ABD, alışılageldiği gibi şantajla uğraşmaya devam ediyor. Ancak bu durumda, Amerikalıların tüm çabalarına rağmen, Kuzey Akım-2 projesinde de olduğu gibi bu (şantaj girişimi) işe yaramayacak. Bu olmayacak, zira artık birçok ülke, siyasi spekülasyonlara boyun eğmeyerek ulusal çıkarlarını her şeyin başında tutuyor” ifadelerini kullandı.

(Sputnik)

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