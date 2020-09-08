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  3. Rus savaş uçağı, Norveç'e ait denizaltısavar uçağını engelledi!
08 Eylül 2020 Salı 20:07 | Son Güncelleme:

Rus savaş uçağı, Norveç'e ait denizaltısavar uçağını engelledi!

Rus savaş uçağı, Norveç'e ait denizaltısavar uçağını engelledi!
DHA

Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi, Rus savaş uçağının Norveç'e ait bir denizaltısavar uçağını engellediğini duyurdu.

Rus savaş uçağı Norveç’e ait bir denizaltısavar uçağını engelledi. 

DHA'nın aktardığı habere göre, Ulusal Savunma Yönetim Merkezi’nden (NDCC) yapılan açıklamada, Rusya’ya ait MiG-29 tipi savaş uçağının, Norveç Hava Kuvvetleri’ne bağlı Lockheed P-3 Orion tipi denizaltısavar uçağını engellediği bildirildi.

Norveç askeri uçağının Barents Denizi üzerinde, Rusya sınırına yaklaşırken durdurulduğu ifade edildi.

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