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  3. Rus korsanlar, ABD'nin nükleer füze programına sızdı
05 Haziran 2020 Cuma 14:37 | Son Güncelleme:

Rus korsanlar, ABD'nin nükleer füze programına sızdı

Rus korsanlar, ABD'nin nükleer füze programına sızdı

Bir grup bilgisayar korsanının, ABD Savunma Bakanlığının Minuteman-III nükleer başlıklı kıtalararası balistik füze yüklenicisi Westech şirketinin ağına sızdığı öne sürüldü. Korsanların kimliğine dair kesin bir bilgiye ulaşılamazken, yalnızca “Rusça konuştukları” bilgisi paylaşıldı.

Bir grup bilgisayar korsanının, Pentagon’un Minuteman-III nükleer uçlu kıtalararası balistik füzeleri için mühendislik bakımı ve desteği sağlayan bir ABD savunma yüklenicisi olan Westech International’ın bilgisayar ağına sızdığı öne sürüldü.

Star.com.tr’nin Sky News’ten aktardığı habere göre, bilgisayar korsanlarının, Westech’in ağından bazı belgeleri çaldığı, daha sonra şirketin bilgisayarlara tekrar erişim sağlaması için gereken kodlar karşılığında fidye istediği bildirildi.

Öte yandan, korsanların, fidyenin verilmemesi halinde belgeleri internette yayımlamakla tehdit ettiği aktarıldı.

Bilgilerin “düşman bir devlete” satılacağına ilişkin endişe duyuluyor

Korsanların Rus olup olmadıklarına ilişkin kesin bir bilgi sunulmayan haberde, “Saldırının arkasındaki Rusça konuşan korsanların, nükleer caydırıcılık hakkındaki bilgileri, düşman bir devlete satarak para kazanmaya çalışabileceği konusunda endişeler de var.” ifadelerine yer verildi.

Rus korsanlar, ABD'nin nükleer füze programına sızdı
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