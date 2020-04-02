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  3. Rus kargo uçağı New York'a iniş yaptı! İçinde tıbbi ekipmanlar var

Rus kargo uçağı New York'a iniş yaptı! İçinde tıbbi ekipmanlar var

Rus kargo uçağı New York'a iniş yaptı! İçinde tıbbi ekipmanlar var

Rusya'nın, Kovid-19'la mücadele kapsamında ABD'ye gönderdiği tıbbi ekipmanı taşıyan kargo uçağının New York'a ulaştığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, "AN-124" tipi askeri kargo uçağı, New York saatiyle 16.00 sularında New York Uluslararası Havalimanı JFK’ye indi.

AA'nın aktardığı habere göre, Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tıbbi ekipman ve maske taşıyan uçağın, Moskova bölgesindeki Çkalovsk Askeri Havaalanı'ndan ABD'ye gönderildiği açıklanmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Rusya tarafından ABD'deki kötü epidemiyolojik durum kapsamında tıbbi ve koruyucu ekipman yardımı teklif edildi. (Donald) Trump, bunu şükranla kabul etti.."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, 30 Mart'ta telefonda görüşmüştü.


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